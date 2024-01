A carregar o vídeo ...

Everton Ribeiro foi apresentado pelo Bahia, depois de terminar contrato com o Flamengo, e os filhos do jogador acabaram por centrar as atenções na conferência de imprensa, particularmente o mais novo, que cantou um pequeno excerto do hino do Flamengo, provocando uma onda de gargalhadas na sala. (Vídeo Twittrer)