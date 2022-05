Filho de Jesus e a conversa divulgada por jornalista: «Disse-nos que era ex-piloto de F1 e que tinha 12 cães»

A carregar o vídeo ...

O jornalista Thiago Asmar contou no canal de YouTube 'Pilhado' que recebeu uma mensagem de Mauro Jesus, o filho de Jorge Jesus, a explicar que o treinador não sabia que estava a falar com um jornalista quando conversou com Renato Maurício Prado num jantar em casa de amigos, no Rio de Janeiro. Renatocom o técnico no site UOL. Segundo Mauro Jesus, Renato Maurício Prado não se apresentou como jornalista, mas sim como "ex-piloto de Fórmula 1", do tempo de Ayrton Sena. (Vídeo Youtube)