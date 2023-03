A carregar o vídeo ...

O filho de Marcelo nunca escondeu a admiração por Cristiano Ronaldo e esta sexta-feira, aquando da apresentação do pai como jogador do Fluminense, Enzo Alves levou os adeptos dos cariocas à loucura, ao fazer a celebração do craque português. Os fãs do tricolor responderam à chamada e soltaram um bem audível "Siiii".