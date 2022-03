A carregar o vídeo ...

Decorre por estes dias o torneio LaLiga Promises, uma prova sub-13 que reúne em Espanha as melhores equipas de formação do país e outras estrangeiras, como o Benfica. Ora, esta sexta-feira já houve momentos para destacar, como este de Enzo Alves Vieira, o filho de Marcelo. Ao serviço do Real Madrid, o 9 merengue marcou dois golos e no primeiro deles celebrou à Cristiano Ronaldo.