Aos 12 anos, Enzo Alves Vieira parece apostado em seguir as pisadas do pai (Marcelo) no futebol e este sábado, num torneio de camadas jovens, mostrou-se de novo em bom nível. Marcou um grande golo, com uma cabeçada incrível e na hora de celebrar imitou Cristiano Ronaldo, como tantas vezes já fez. A reação do pai diz tudo...