Filho de Messi dá show após estreia a titular do pai no Inter Miami

A carregar o vídeo ...

Depois de uma vitória confortável do Inter Miami sobre o Atlanta United (4-0), na madrugada desta quarta-feira, Thiago, filho de Lionel Messi, não só revelou os seus dotes futebolísticos, como 'roubou' vários sorrisos aos adeptos do clube com uma cómica forma de andar. Uma noite histórica que ficou marcada pela estreia de Messi a titular no emblema norte-americano. (Vídeo: Messi Xtra/Apple Tv - Juan Lagares)