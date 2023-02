Filho de Pirlo denuncia tentativa de agressão em Turim: «Deram pontapés no carro e atiraram-nos pedras»

A carregar o vídeo ...

Nicoló Pirlo, filho de Andrea Pirlo, recorreu esta quinta-feira às redes sociais para denunciar a tentativa de agressão de que foi alvo no mesmo dia, quando andava de carro pelo centro de Turim. "Estava no carro com um amigo e este grupo de rapazes tentou entrar. Depois bateram [no carro], deram-lhe pontapés e atiraram-nos pedras. Felizmente nunca saímos do carro. É normal encontrar quatro rapazes no centro de Turim a atirarem pedras a carros, a cuspirem e a darem pontapés?", questionou. (Vídeo: Instagram/Nicoló Pirlo)