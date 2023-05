Filho de Schmidt já é "benfiquista a 100%": «Até a minha avó está a chorar porque não pode estar aqui»

A carregar o vídeo ...

Jordi Schmidt, filho do treinador do Benfica, garantiu ontem, durante os festejos do título de campeão nacional que agora é "benfiquista a 100%". "Passámos por muitos clubes mas nunca vivemos nem 25% do que estamos a viver aqui. O Benfica é o máximo que experienciamos, até a minha mãe está a gostar de futebol. Somos benfiquistas sim", afirmou à BTV