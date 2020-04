Filho de Sérgio Conceição brinca com inglês de Fábio Silva: "Se a professora Helena vê isto..."

A carregar o vídeo ...

Fábio Silva venceu Serge Aurier no FIFA e continua a representar o FC Porto na "Stay at Home Cup", torneio internacional de FIFA 20. No final do jogo, o avançado dos dragões teve de analisar o jogo, em inglês. Um momento que não passou despercebido a Moisés Conceição, filho de Sérgio Conceição e amigo de Fábio Silva. "Se a stora Helena vê isto tas lixado mano...", escreveu, no Twitter. [Vídeo: Twitter]