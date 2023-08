Filho de Simeone sofre grave lesão: jogo foi suspenso e jogador foi direto ao hospital

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Alavés e Burgos, de preparação para a nova temporada, ficou marcado por um momento dramático na fase final da partida com Giuliano Simeone como protagonista. O avançado, filho de Diego Simeone, sofreu uma entrada violentíssima de José Matos e ficou desde logo em muito mau estado. Rapidamente todos os que ali estavam perceberam a gravidade do problema (no tornozelo esquerdo) e chamaram a equipa médica, que entrou para auxiliar o avançado, que em seguida foi transportado para o hospital. Como faltavam apenas 5 minutos para o término, o jogo foi ali dado como terminado.