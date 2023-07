A carregar o vídeo ...

Theo Zidane pode ter o peso do apelido de um nome lendário do futebol mundial, até pode nem chegar a metade daquilo que foi o seu pais, mas para trás já vai deixando grandes golos. Como este, marcado na vitória do Castilla, a equipa B do Real Madrid, diante do Mirandés. Foi uma bomba... daquelas!