Depois de terem proferido vários insultos à chegada do autocarro do clube ao Dragão, o mesmo grupo, com cerca de 50 elementos, de adeptos portistas aguardaram a saída dos jogadores da garagem do estádio. "Filhos da p...", "Joguem à bola, palhaços" e "O Porto é nosso e há de ser" foram alguns dos cânticos que se ouviram.