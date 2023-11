A carregar o vídeo ...

Filipa Patão, a técnica do Benfica, recebeu o prémio para melhor treinadora de futebol feminino na Gala das Campeãs e no seu discurso recordou as vezes que ouviu 'não', tanto como treinadora como jogadora. Mas Patão persistiu e agora congratula-se por as mentalidades estarem a mudar.