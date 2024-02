Filipe Alexandre Dias: «Rúben Amorim tem algum traquejo e é perfeitamente elegível para este Barcelona»

A carregar o vídeo ...

"Rúben Amorim está a fazer um bom trabalho no Sporting e que, ainda por cima, joga com um estilo parecido com o nosso. Mas também tem muito pouca experiência", defendeu Deco, diretor desportivo do Barcelona, sobre uma eventual contratação do treinador do Sporting. Filipe Alexandre Dias, editor executivo de Record, discorda do argumento utilizado pelo dirigente do Barça e antigo internacional português.