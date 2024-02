Filipe Alexandre Dias: «Rui Costa vai esgotar todas as possibilidades para ficar com Di María e Rafa»

A carregar o vídeo ...

Rui Costa explicou as situações de Di María e Rafa. Numa entrevista à BTV, o presidente do Benfica destacou a importância dos dois jogadores no balneário das águias e referiu que não vale a pena "antecipar cenários" antes do fim da época. Filipe Alexandre Dias, editor executivo de Record, esteve no programa 'Hora Record' (CMTV) e analisou declarações do presidente do Benfica.