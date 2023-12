A carregar o vídeo ...

Filipe Luís, antigo lateral do Atlético Madrid, foi um dos mais recentes convidados do podcast 'Charla' onde revelou aquele que foi "o maior arrependimento da carreira", que aconteceu durante um jogo frente ao Real Madrid em que defrontou o argentino Di María, agora no Benfica. (Vídeo: Charla Podcast)