Filma-se a mais de 200 km/h entre o trânsito do IC19

Um motociclista filmou-se a circular a mais de 200 km/h no IC19. O vídeo, cuja data da gravação é desconhecida, foi divulgado este sábado nas redes sociais, sobretudo no Twitter. Um jovem residente no Cacém, que se autodenomina Tiago Tate (numa aparente referência ao polémico lutador britânico que se tornou famoso no Big Brother Andrew Tate), assume que é o próprio a concretizar a façanha, como escreve o Correio da Manhã