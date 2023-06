Final da 3.ª divisão da Costa Rica terminou numa autêntica 'batalha campal'

A carregar o vídeo ...

A final da Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), que corresponde ao terceiro escalão de futebol na Costa Rica, entre PFA Antioquia e CD Pavas terminou da pior forma possível. Após o apito final dado pelo árbitro, adeptos das duas equipas entraram em campo e começaram uma autêntica batalha campal, com várias agressões de parte a parte. Quanto ao jogo, terminou com um triunfo do PFA Antioquia, por 2-1. [Vídeo: Tigo Sports Costa Rica]