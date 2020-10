A carregar o vídeo ...

Geoghegan Hart foi o vencedor da 15.ª etapa da Volta a Itália , com Kelderman a cortar a meta em 2.º mas a camisola rosa segue na posse do português João Almeida, que lutou até ao final e conseguiu segurar 15 segundos de vantagem sobre o ciclista holandês da Sunweb. Veja como foram os metros finais desta 15.ª etapa do Giro. [Vídeo: Eurosport]