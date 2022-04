Final de torneio de Sub-17 entre Argentina e Brasil acaba em cenas de pancadaria

A carregar o vídeo ...

Argentina e Brasil encontraram-se esta segunda-feira na final do torneio internacional de Sub-17 de Montaigu, em Espanha, mas a decisão não ficou marcada pelo que sucedeu no período de jogo, mas sim o sucedido após o apito final. Algumas provocações terão sido lançadas e, num ápice, jogadores de ambas as equipas envolveram-se em cenas de pancadaria. Jogadores Sub-17...