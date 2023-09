A carregar o vídeo ...

O Al Ittihad derrotou esta quinta-feira o Al Fateh por 2-1, numa partida na qual N'Golo Kanté fez o golo decisivo, em cima do apito para o intervalo. Foi um golaço do médio francês, numa jogada na qual assinou uma finta incrível antes de 'cravar' a bola no ângulo.