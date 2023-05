«Fiquei emocionada...»: Pauleta recebeu adepto benfiquista que fez retrato com peças de LEGO

A carregar o vídeo ...

Pedro e Pauleta já trocaram presentes. O jovem adepto do Benfica foi esta quinta-feira recebido pela jogadora das águias no estádio da Luz, onde entregou o retrato da médio, feito única e exclusivamente com peças de LEGO, e recebeu das mãos da atleta uma camisola com a sua assinatura. "Para o Pedro. Um abraço, Pauleta", podia ler-se na dedicatória da jogadora ao jovem adepto. O momento ficou registado em vídeo e em fotografias, que foram entretanto partilhadas pelo clube nas redes sociais.