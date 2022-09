Fisioterapeuta do Benfica assistiu jogador do Sporting e gesto de fairplay valeu-lhe o cartão branco

A carregar o vídeo ...

A etapa final do Sporting-Benfica , a contar para a Supertaça de futsal, ficou marcada por um gesto de fairplay digno de registo. Após Erick Mendonça ter caído, Rafael Cabral, fisioterapeuta do Benfica, correu para auxiliar o jogador do Sporting. Com o internacional português já fora da quadra, o árbitro Cristiano Santos fez questão de mostrar o cartão branco ao elemento dos encarnados