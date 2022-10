A carregar o vídeo ...

O Flamengo ganhou a Taça Libertadores e no meio dos festejos o vice-presidente Marcos Braz deu o mote a um cântico, com um recado ao vencedor da Liga dos Campeões, que será adversário da equipa brasileira no Mundial de Clubes: "Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar". (Vídeo Twitter)