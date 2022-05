«Flamengo pressiona jogadores para não se encontrarem com Jorge Jesus»

A carregar o vídeo ...

O jornalista Renato Maurício Prado, do UOL, contou que Gabigol almoçou com Jorge Jesus, no Rio de Janeiro, e que o avançado deu a entender ao treinador português que no Flamengo os jogadores estão a ser pressionados para não se encontrarem com o 'mister'. "Seria um desprestígio para o Paulo Sousa", acrescentou Renato Maurício Prado, que assistiu com Jesus ao jogo de ontem do, na Taça Libertadores. (Vídeo UOL/YouTube)