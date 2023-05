A carregar o vídeo ...

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, reuniu-se com Vinícius Júnior para lhe mostrar apoio e dar a conhecer os procedimentos levados a cabo pelo clube depois dos insultos racistas que o jogador ouviu ontem no Mestalla, durante o jogo com o Valencia. (Vídeo El Chiringuitio de Jugones/Twitter)