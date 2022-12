Florentino treina com preparador físico na pista de atletismo de Setúbal

A carregar o vídeo ...

Depois de ter gozados férias em Cabo Verde, Florentino Luís já treina, antes do regresso do plantel aos trabalho. O médio, de 23 anos, partilhou um vídeo nas redes sociais, onde é possível vê-lo a exercitar-se na pista de atletismo de Setúbal e a subir as bancadas dos estádio, com um preparador pessoal. Os encarnados regressam quarta-feira aos treinos, depois de um período de férias de 10 dias.