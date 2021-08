Foi assim que o Besiktas reagiu ao sorteio da Champions: a cara de Rosier diz tudo...

A carregar o vídeo ...

O plantel do Besiktas juntou-se esta tarde para seguir a par e passo o sorteio da Champions e foi num ambiente bem humorado que o momento foi vivido, apesar da longa espera provocada pelo facto dos turcos estarem no Pote 4. Quando souberam que iam entrar no grupo de Borussia Dortmund, Ajax e Sporting, todos os jogadores pareceram satisfeitos, menos Valentin Rosier. O ex-Sporting, que até então estava a ser o mais animado, parece ter ficado desagradado com o sorteio e a sua cara diz tudo...