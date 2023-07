A carregar o vídeo ...

Antigo jogador do FC Porto, Radamel Falcão voltou este sábado à Invicta como adversário, mas a forma com o Estádio do Dragão recebeu o avançado colombiano, agora ao serviço do Rayo Vallecano, diz bem da marca que este deixou. E os dragões até se esmeraram na homenagem, com a exibição deste vídeo nos ecrãs gigantes do estádio.