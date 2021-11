«Foi com intensidade média»: O áudio do VAR e árbitro a analisarem a cotovelada de Otamendi a Raphinha

A carregar o vídeo ...

A CONMEBOL divulgou esta quarta-feira a conversa entre o árbitro Andres Cunha e o VAR Esteban Ostojich, no encontro entre Argentina e Brasil, relativo à qualificação sul-americana para o Mundial'2022. O jogo ficou marcado por um lance polémico aos 33 minutos a envolver Otamendi e Raphinha, no qual o jogador do Benfica deu uma cotovelada na cara do extremo do Leeds, que ficou a sangrar. De acordo com a comunicação efetuada entre os dois juízes, o golpe desferido pelo central argentino não seria punível com cartão vermelho, mas sim amarelo, e sendo fora da área, o VAR não poderia interferir. Refira-se que nem acabou por ser marcada falta nesta jogada. Tanto Andres Cunha como Esteban Ostojich foram entretanto suspensos. [Vídeo: CONMEBOL]