Foi desta forma que McLaughlin pulverizou a concorrência e bateu o recorde mundial dos 400m barreiras

Há novo recorde mundial nos 400 metros barreiras feminino... com Sydney McLaughlin a manter a melhor marca de sempre. Desta vez, a norte-americana, de 22 anos, elevou a fasquia para os 50.68s, tornando-se a primeira mulher a conseguir uma marca abaixo dos 51 segundos. No final, nem a própria recordista mundial queria acreditar: "Não é possível", atirou, assim que viu o novo recorde mundial por si estabelecido no painel.