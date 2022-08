Foi eleito o melhor em campo, quis mandar um beijo à namorada mas enganou-se... no nome

A carregar o vídeo ...

Eleito melhor em campo no duelo entre o Esperança e o Vic Vic, embate da Copa da Paz, um torneio amador do interior de São Paulo, o guardião Kainan acabou por 'manchar' o brilharete no momento de dedicar o triunfo à namorada. "Um beijo ou abraço? Vai para a minha namorada que está a trabalhar, ainda bem, senão eu não vinha jogar. Grazi, um abraço. Obrigado", disse o atleta, que segundos depois corrigiu, embaraçado: "Errei o nome da mulher, é Jucielly. Eu errei o nome da mulher", atirou.