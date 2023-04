Foi formado no Everton, celebrou efusivamente a vitória do Newcastle e acabou arrasado pelos adeptos

A carregar o vídeo ...

Produto das escolas de formação do Everton, Anthony Gordon saiu dos toffees no último defeso de forma pouco amigável e esta quinta-feira, na visita a Goodison Park, ficou bem evidente que a história de amor de infância... já era. Primeiro o jogador foi assobiado à entrada no relvado e, depois, deixou o terreno de jogo a celebrar de forma efusiva uma vitória que deixa o Everton ainda mais aflito. O vídeo circulou nas redes sociais e escusado será dizer que os adeptos do Everton ficaram... 'doidos'!