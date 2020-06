Foi há 16 anos: Ricardo tirou as luvas e Portugal eliminou a Inglaterra no Euro'2004

A carregar o vídeo ...

Numa das partidas mais incríveis da história recente do futebol, Portugal bateu a Inglaterra nos penáltis após prolongamento, nos quartos de final do Euro'2004. Quando o árbitro suíço, Urs Meier, apitou para o final do tempo regulamentar permanecia o empate, 1-1. Foi então necessário recorrer ao prolongamento para decidir quem levaria a melhor. Portugal marcou primeiro com um belíssimo golo de Rui Costa, mas Frank Lampard empatou na sequência de um canto aos 115 minuntos, levando o jogo para a decisão da marca de penálti. Para sempre na memória dos portugueses ficarão momentos como o 'Panenka' de Hélder Postiga, a defesa sem luvas de Ricardo e o penálti decisivo marcado pelo guarda-redes.