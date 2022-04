Foi há 8 anos que o Real Madrid venceu a última Taça do Rei: recorde a final diante do Barcelona

Foi a 16 de abril de 2014 que o Real Madrid conquistou a 19.ª Taça do Rei da sua história, a última até então. Num jogo em que Cristiano Ronaldo não foi opção, mas assistiu à partida nas bancadas do Mestalla, os merengues - com Pepe e Coentrão a titulares - bateram o rival Barcelona, por 2-1, com Bale a decidir a partida aos 85 minutos. Recorde os melhores momentos do jogo. [Vídeo: One Football]