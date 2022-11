Foi impedida de entrar com um chapéu arco-íris mas fala em "vitória moral": «Consegui esgueirar-me...»

A carregar o vídeo ...

Laura McAllister, ex-internacional e capitã da seleção principal feminina do País de Gales, foi esta segunda-feira 'barrada' pela segurança do estádio Ahmad bin Ali quando se preparava para assistir ao jogo entre Estados Unidos e País de Gales porque utilizava um chapéu arco-íris. Em declarações à Sky Sports, a agora professora universitária assumiu estar "ciente" de que poderia ser impedida de entrar, mas ainda assim tentou. Após alguns minutos de conversa, Laura McAllister revelou ter sido reencaminhada para uma zona de bengaleiros, onde acabou por se "esgueirar" para entrar no estádio. [Vídeo: Football Daily]