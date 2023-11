«Foi magia negra?»: treinador revolta-se com acusações de jornalista e abandona sala de imprensa furioso

A carregar o vídeo ...

Morena Ramoreboli, treinador do Jwaneng Galaxy, do Botsuana, 'perdeu a cabeça' em plena conferência de imprensa quando, após a vitória por 1-0 sobre os marroquinos do Wydad AC, lhe colocaram uma questão... peculiar. "Isto foi algum tipo de magia negra?", atirou um jornalista. "Está a dizer que só ganhámos por causa de magia negra? Não nos falte ao respeito. Peço imensas desculpas, mas não pode falar assim", revoltou-se Ramoreboli, antes de abandonar a sala de imprensa de rompante. (Vídeo: Twitter)