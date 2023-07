«Foi tudo encenado!»: ex-internacional norte-americano sobre a ida de Messi ao supermercado

A carregar o vídeo ...

Deu que falar nas redes sociais a imagem de Leo Messi a fazer compras num supermercado de Miami , aparentemente como um cidadão normal, mas ao que parece... tudo não passou de uma encenação. Pelo menos é isso que garante Alexi Lalas, um dos melhores jogadores da história dos Estados Unidos e agora comentador na Fox Soccer."Uma das coisas que eles fizeram - e digo 'fizeram' porque foi totalmente encenado - foi o Messi chegar a uma nova cidade e... o que é que fazes quando és novo na cidade? Vais abastecer o frigorífico. De repente, o Messi aparece num Publix. Que para os que não sabem está em todo o lado. E, quando ninguém esperava, ele aparece lá com um carrinho cheio de compras, como se estivesse a abastecer-se. Mas foram precisos apenas alguns cliques no site do Inter Miami, chegar à página de parceiros e... 'woah!' Fantástico. A Publix! Aí está! Brilhante, já agora. Adorei cada segundo daquela encenação. Mas isto é parte daquilo de dar e receber, é isso que o Messi traz a esta situação. E o melhor que tens a fazer é aproveitar sempre que possas. E com razão", atirou o antigo internacional norte-americano.