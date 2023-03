Foi 'varrido', cresceu para adversário, caiu, deu cambalhota...: Kubo protagoniza momento insólito

A carregar o vídeo ...

Diante da Colômbia, Takefusa Kubo não conseguiu mostrar o seu melhor futebol e não impediu a derrota japonesa, mas protagonizou, ainda assim, um momento insólito. Tudo sucedeu já nos descontos, quando o jogador da Real Sociedad arrancou em velocidade e foi 'varrido' por Diego Valoyes. De imediato encarou o oponente, mas em ato contínuo... caiu para trás. Levantou-se com uma cambalhota e voltou a encarar o adversário, antes do árbitro aparecer para solucionar uma situação que foi, no mínimo, caricata.