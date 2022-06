A carregar o vídeo ...

Aos 32 anos, Walter continua a sua trajetória de altos e baixos no futebol brasileiro e o último vídeo que foi partilhado do Bigorna... não abona nada a seu favor. Visivelmente fora de forma - o peso sempre foi uma batalha para o avançado -, Walter conseguiu num exercício de finalização falhar todas as tentativas que fez...