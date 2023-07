Foram apanhados pelas câmaras no estádio e reagiram de forma suspeita

A carregar o vídeo ...

O intervalo do encontro entre Independiente Medellín e o CA Júnior, a contar para a segunda jornada do Clausura da Colômbia, reservou um momento um tanto ou quanto insólito. Durante o período de descanso dos jogadores, a transmissão televisiva 'apanhou' dois jovens, uma rapariga e um rapaz, a conversarem nas bancadas do Estádio Atanasio Girardot. Contudo, tendo em conta a reação dos dois após serem avisados que estavam nas câmaras do estádio, aquele terá sido um 'encontro' que ninguém deveria saber.