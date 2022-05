A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt elogiou esta quarta-feira as estruturas do Benfica e a qualidade existente no Benfica Campus. Em declarações à BTV, o treinador alemão das águias assumiu que "é sempre bom para as equipas ter jogadores da formação na equipa principal", pois "dão sempre alguma nova energia, alguma identificação com a equipa." [Vídeo: SL Benfica/BTV]