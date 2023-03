Forte aparato policial no trajeto da seleção argentina até ao Monumental

A carregar o vídeo ...

O trajeto da seleção argentina, atual campeã do Mundo, desde a unidade hoteleira até ao Estádio Monumental, recinto que esta noite servirá de palco para a receção ao Panamá (jogo particular), ficou marcado por um forte aparato policial. De acordo com a 'TyC Sports', tratam-se de 2.400 agentes no terreno para acompanhar o encontro desta noite e evitar a desordem e o caos entre os adeptos, que antes do jogo saíram em massa às ruas para voltar a ver de perto os recém-coroados campeões mundiais. [Vídeo: TyC Sports]