FPF lança 5.ª edição do prémio 'Futebol Para Todos'

A FPF anunciou, esta quarta-feira, que as inscrições para a 5.ª edição do prémio 'Futebol Para Todos' já estão abertas. Esta iniciativa pretende, segundo comunicado do organismo, "envolver a sociedade civil em temas tão prementes como o combate à discriminação e a promoção da inclusão social através do futebol". "Os projetos candidatos deverão ter como premissa que cada individuo é único, bem como a rejeição de todas as formas de discriminação com base na raça, idade, género, religião, orientação sexual, cultura e nacionalidade". O prémio final terá o valor máximo de 50 mil euros, sendo este valor parcelado por dois ou mais projetos vencedores. Candidate-se aqui . (: FPF)