Francesco Camarda: veja como joga o prodígio do Milan que aos 13 anos soma 485 golos em 89 jogos

tem 13 anos e já é considerado uma das maiores promessas da formação do AC Milan e do futebol italiano. O avançado joga no escalão sub-15 do clube de Milão e está a cumprir a quinta temporada nos rossoneri. Os números dele impressionam qualquer um, com 485 golos em 89 jogos, e as imagens falam por si. Um talento que sem dúvida não se deve perder de vista. [Créditos: Instagram/IlBelloDelCalcio]