Francisco Benitez, candidato pela lista B, apresentou hoje a sua candidatura à liderança do Benfica, numa unidade hoteleira próxima do Estádio da Luz. Benitez considera que apesar do impacto mediático de Rui Costa, por ser antigo futebolista dos encarnados, não só não parte em desvantagem, como está mais bem posicionado do que o adversário.