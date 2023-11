Francisco Conceição já tinha assistido Zaidu no golo do empate e acabou ele próprio por fazer o tento da reviravolta em Guimarães, ao finalizar com um remate cruzado uma jogada na qual o Vitória perdeu a bola em zona comprometora. Foi o primeiro golo da temporada do extremo, que marcara pela última vez com a camisola portista a 13 de março de 2022.