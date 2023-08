Francisco Conceição: «Jogador mais subvalorizado de sempre? O meu pai!»

A carregar o vídeo ...

Francisco Conceição, filho do treinador do FC Porto Sérgio Conceição, participou esta quarta-feira num vídeo onde os jogadores do plantel do Ajax foram questionados sobre quem seria, com base nas suas opiniões, o jogador mais subvalorizado na história do futebol. Quando chegou a vez do internacional sub-21 português responder nem hesitou: "O meu pai!".