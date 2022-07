Francisco Conceição: os primeiros dias no Ajax, a família de futebolistas e a importância de Antony

A carregar o vídeo ...

Francisco Conceição contou que tem gostado dos primeiros tempos no Ajax. Contratado ao FC Porto, o jovem extremo destacou a forma como foi acolhido no grupo. "Fui muito bem recebido por todos e estou ansioso por começar. É um clube que gosta de jogar bom futebol e identifico-me com o clube. Que seja o início de uma grande caminhada", começou por dizer ao canal de televisão do clube holandês.



Francisco foi questionado sobre o facto de ser proveniente de uma família de futebolistas. "Desde cedo que vemos muito futebol, pois o meu pai é ex-jogador e agora treinador. Acompanhávamos a carreira dele. A minha mãe também gosta, acompanhou desde muito cedo o meu pai e os filhos agora são todos jogadores. Acompanha desde cedo e vai acompanhar durante muitos anos", contou Francisco, que tem o irmão Sérgio a jogar na Liga belga, ao serviço do Seraing: "Ter aqui a família perto dá sempre aquele conforto. A minha família veio comigo, tenho aqui família a viver comigo em Amesterdão. Assim sentimo-nos em casa."



O internacional sub-21 elogiou ainda o brasileiro Antony, que pela proximidade cultural o tem ajudado a ambientar-se nos primeiros dias: "Ajuda-me muito, sempre perguntou se precisava de alguma ajuda, falamos a mesma língua e agradeço-lhe muito, tal como aos outros. Sim, percebo bem o treinador. Mas estou aqui para aprender um pouco do inglês e do holandês se for preciso e espero daqui a uns meses já dizer alguma coisa. É uma competição saudável com o Antony, sigo-o há algum tempo, é um grande jogador e espero aprender muito com ele. É uma referência para mim. Espero ajudar com golos e assistências, que esta seja uma época de sonho e que as outras possam ser iguais ou melhor. Estou pronto para fazer a diferença no Ajax."