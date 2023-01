Frango do dia vem da Tanzânia: guarda-redes sofreu chapéu improvável e entra com a bola pela baliza

A carregar o vídeo ...

Noite para esquecer do guardião do Simba. Aishi Manula até sorriu no fim do encontro, com a vitória da sua formação por 3-2, diante do Mbeya City, mas abriu uma janela de oportunidade ao adversário. O guardião viu a bola passar-lhe por cima e depois acaba mesmo por fazer autogolo, ao entrar com a bola na baliza. Um golo insólito no campeonato da Tanzânia.